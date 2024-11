Tõrkuva äriplaaniga mulkide keskus vajab üha suuremat rahaabi

Viljandi vallavolikogu opositsioonipoliitik Valmar Haava leidis Sakalas avaldatud arvamusloos, et tema koduvald kulutab Tõrva vallas paikneva Mulgi elamuskeskuse elushoidmisele liiga palju raha. Keskuse sulgemist ta ei soovi, aga selliste summade kandmisega naabervalla ettevõtmisele ta nõus ei ole. "See on suuresti Tõrva valla projekt, las nemad võtavad suurema vastutuse," leidis Haava.