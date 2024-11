Viljandimaa parimana pidi Baleriina alistuma Chuck Norrisele

Võidu üle võisid nad rõõmustada teises voorus, esimeses ja kolmandas voorus tuli aga vastu võtta kaotus. Kokkuvõttes jäid nad viiendale kohale. Nagu Sinimaa nentis, oli nende puuduseks relvitus, aga tugevuseks see, et koju tuldi ilma ühegi kriimuta, täiesti tervena. "Tundus, et tüdrukutele ka meeldis, sest juba arutati, mida järgmisel korral teisiti teha," lausus ta ning märkis, et nemad olid ka see võistkond, kel oli võistluse ajal natuke igav, sest sellal kui teised ehitasid ja remontisid oma roboteid, polnud neil midagi teha. "Täitsime täielikult endale püstitaud eesmärgi ja lustisime."