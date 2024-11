Kitzbergi gümnaasium kutsub oma jõuluparki skulptuure pakkuma

Kitzbergi gümnaasiumi direktor Jaak Iisrael rääkis, et inspiratsiooni jõulumaa loomiseks saadigi möödunudaastasest akende kaunistamisest. "Seda käidi vaatamas teistest linnadest ja inimestele meeldis väga. Mõtlesime, et teeme sellel aastal midagi sarnast, aga natuke teistmoodi.”

Suvel toodi Karksi-Nuias murule suur tantsuetendus "Aig viirep armu müüdä", mis rääkis mulkide elust, kasvamisest ja tegemistest XIX sajandil. Selle tarbeks ehitati Kitzbergi kooli juurde taluhoov koos majakesega. Gümnaasiumi huvijuht Hanna-Lauren Loit ütles, et majake on endiselt kooli kõrval püsti. "Mõtlesime, et kasutame seda ära. Selle talu nimi oli Oruveere ja selle järgi panime ka oma võlumaale nime."