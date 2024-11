JUHTKIRI Asju tulebki arutada enne lepingu sõlmimist

Teisalt ei taha me ka suuri elektriarveid ning nõuame, et majandus ometi kiratsemise lõpetaks, energia hinnad kontrolli all oleks, et oleks töökohti ja kõike muud. Aga ehitused, mis kõige sellega kaasas käivad, võiksid olla kusagil mujal. Seda vaidlust on erinevates variatsioonides peetud ilmselt sellest ajast saadik, kui inimesed ehitama õppisid, ning peetakse edaspidigi. Seisukohti on seinast seina ning tihti sõltuvad need sellest, kui kaugel ehitatavast objektist arvaja ise elab.