VALMAR HAAVA Mulgi elamuskeskusel on jälle näpud põhjas ja meie peame maksma

Kõik on ilus ja tore, ma mõistan vajadust sellise elamuskeskuse järele. Mõistan ka neid, kes kirjutasid sellise äriprojekti, kus keskus pidi ennast ise ära majandama. Nagu aga ikka juhtub, läks see plaan vett vedama, sest juba üsna alguses oli näha, et projekti ei suudeta täies mahus täita. Seejärel tõstis pandeemia ehitushinnad lakke. Aga nagu ütles "Kevade" raamatus õpetaja Laur Tootsile, et kui ta tervet koolitükki ei jaksa teha, siis tehku pool, aga hästi. Sama ka selle projektiga: tehti väiksemas mahus. Aga kas ka hästi, see jäägu teie otsustada.