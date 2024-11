Ugalas jõudis proovisaali "Džinnimäng"

Lavastaja Garmen Tabori sõnul on "Džinnimäng" lugu sellest, et me kõik vajame armastust ja kedagi, kellega oma rõõme jagada. Isegi siis, kui selleks rõõmuks on teisele kaardimängus pähetegemine. "Lavastus sobib igaühele, kes on tundnud millegi vastu kirge ning teab, et tõeline õnn ei seisne võitmises, vaid inimlikus lähedustundes," lisas Tabor.