Tuuleparkide arendaja kutse pani Mulgi valla pahaselt mühisema

Vindr Eesti, kes on üks mitmest Mulgimaale ja selle lähiümbrusesse tuuleparke kavandavast ettevõttest, postitas Valgamaa Tõrva valla sotsiaalmeedia lehele kuulutuse, et ootab Tõrva valla Ala, Pilpa ja Taagepera kandi inimesi esmaspäeval Taageperra Ohaka kohvikusse arutama, kuidas võiks Lilli küla ümbrusesse kavandatud tuulepark laieneda tulevikus üle Viljandi maakonna piiri ka Tõrva valda.

"Informeerin teid, et Mulgi vald ei ole leppinud kokku ühegi tuulepargi asukohas ja eriplaneeringu teostamine on alles pooleli," kirjutas seepeale sotsiaalmeediasse Mulgi vallavolikogu esimees Mati Ilisson ning ütles, et ehkki Mulgi valla poliitikutel on esmaspäeval samal ajal üks teine koosolek, püüab ta koos vallavanemaga samuti Ohaka kohvikusse jõuda. "Praegu tundub, et tegemist on arendaja uue survemeetmega," kirjutas ta.