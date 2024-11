20 aastat tagasi püüdis Mõisaküla Pärnumaale põgeneda

Mõisaküla identiteet on suurel määral seotud raudteega. Rongid lõpetasid sinna sõitmise aga paarkümmend aastat tagasi ning nüüdseks on ka liiprid üles võetud.

20 aastat tagasi langetas Mõisaküla linnavolikogu otsuse, et linn alustab liitumisläbirääkimisi Pärnumaa Saarde valla ja Kilingi-Nõmme linnaga ning jätab Viljandimaaga hüvasti. Praegu on see pisilinn endiselt Viljandimaa osa ja kuulub Mulgi valda.