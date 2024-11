Tamm meenutas, et naabril oli vaja pangas teha ülekanne, millega ta ise kodus hakkama ei saanud, ning temal endal uuendada isikuandmeid, millega ta oli kodus hätta jäänud, sest isegi telefonilevi on seal väga kehv, rääkimata internetiühendusest. Kodust paarikümne kilomeetri kaugusele pangakontorisse mineku ajastasid nad kella 11-ks, lootes, et pooletunnise ooteajaga ehk ikka telleri jutule pääseb. Nii paraku ei läinud. Mõlemalt küsiti broneeringut ja seda neil ei olnud. Kui aga telefoni teel aega broneerima hakati, pakuti seda kolme ja poole tunni pärast.