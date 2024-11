Viljandlanna torupillilugu suunab inimesi raskustest läbi minema

Pressiteate vahendusel nentis autor, torupillimängija Kadri Allikmäe, et see lugu oli algul kirjutatud kolmele torupillile, kuid sai tänu produtsendile, möödunud aastal Viljandi kultuuriakadeemia rahvusvahelise heli- ja visuaaltehnoloogia õppekava magistriõpingud lõpetanud Türgi päritolu Sinan Kayale palju suuremad mõõtmed.

"Sinan arvas, et loost on midagi puudu, nõnda sai sinna lisatud MIDI- (akronüüm ingliskeelsest fraasist Musical Instrument Digital Interface – muusikainstrumendi digitaalne liides – toimetus) orel. Ta arvas, et lool oleks vaja ka rütmi," meenutas Allikmäe. "Et olin just kevadel Tallinn Music Weekil saanud tuttavaks Pärsia raamtrummi dafi mängija Ziya Tabassianiga, teadsin kohe, kelle poole pöörduda, et tuua loosse ka rütmi." Ziya Tabassian elab Kanadas, Allikmäe Eestis, aga lugu sai ühiselt tehtud.