Viljandist maailma lavadele jõudnud muusik andis välja uue loo

Rozell tõi loo "HLG (haven‘t let go)" avalikkuse ette koos Daniel McMillaniga. Lugu räägib tema enda seletust mööda sellest, kuidas peategelane on väljunud kirglikust suhtest, milles oli tohutult energiat ja keemiat, ning leidnud end olukorrast, kus on raske end vabalt tunda, raske edasi liikuda nii, et armid veritsema ei hakkaks.