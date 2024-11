Tormiöö järel oli laupäeva lõunaks Viljandimaal elektrita paarsada majapidamist

Juba reede õhtul kadus vool Mulgi vallast Äriküla piirkonnast ning Viljandi vallast Mustla ja Kärstna vahelt. Need on Viljandimaal ka piirkonnad, kust elekter on viimasel ajal kadunud esimena ja kus taastamistööd on võtnud tavapärasest kauem aega. Laupäeva ennelõunal olidki just need piirkonnad endiselt vooluta.