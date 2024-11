NÄDALA AEG ... on talvine, vihmane ning vaieldav

Aastaid on vaieldud selle üle, kas kõikumine talve- ja suveaja vahel tuleks ära lõpetada ning välja valida "aeg", milles elada, ja sellele siis kindlaks jääda. Vaidlusteks on see kõik jäänudki, kuigi mõni aasta tagasi sai justkui langetatud põhimõtteline otsus see ajaga mängimine ära lõpetada.