Näo puhtaks raseerinud Viljandi linnapea hakkas uhket vuntsi kasvatama

Algatusega kaasa minnes tahab Konovalov ärgitada mehi sportlikult liikuma, tervislikult toituma ning vähendama alkoholi ja tubaka tarvitamist, samuti utsitada mehi pöörduma arsti poole kohe, kui on tunne, et kehas on midagi viltu. Meeste tervise kuul, milleks november on kuulutatud, soovitab ta ka mõelda, miks on Eestis meeste keskmine eluiga 8,6 aastat lühem kui naistel. Ühtlasi kutsub ta teisigi mehi algatusega liituma ning novembris vuntse kasvatama.