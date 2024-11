Haigla ehitajatele ei paista trahvist pääsemiseks kellakruttimisest paremat lahendust

Viljandi linnajuhid soovivad uue haiglahoone ehitajate parkimismuret lahendada peatöövõtjaga. Too aga ei taha sellest suurt midagi teada. Nii on otsese löögi alla sattunud need kümned ehitajad, kes objektil töötavad ja on sunnitud oma autot, milles nad töövahendeid hoiavad, kuskil lähikonnas hoidma.