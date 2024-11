Mulgi muld sünnitas paari ja koori

Koorivanema ülesandeid on kogu koori tegevusaja täitnud Madli Saar. "Mõnikord olen võtnud küll jutuks, et ehk võiks keegi teine ka seda rolli täita, aga õnnestunud kontserdid ja reisid on andnud laengu uut energiat koorivanemana edasi tegutseda," ütleb ta ning rõhutab, et hea energiaga koor on meeskonnatöö ja igal liikmel on selles oma tähtis osa.