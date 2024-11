GALERII Hinged on liikvel. "Ses maailmas hauauksed avanevad, muld astub kõrvale ja surnud saavad vabaks"

Eestlaste kalmistukultuur on väga vana. Juba muinasajal maeti langenud sõdalasi ühiskalmetesse. Tuntud on külakalmed, kuigi selline matmispaik nõudis lapikese põllumaad. Linnakalmistud, mis aastakümnete eest olid vaiksed rahupaigad, on kasvanud ammugi linnade sisse.