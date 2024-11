Muutuvad SEB Viljandi kontori lahtiolekuajad

Muudatuste põhjuse kohta ütles SEB kontorivõrgu juht Indrek Lass pressiteate vahendusel, et nelja aasta jooksul, mis on viimasest lahtiolekuaegade muutmisest möödunud, on klientide käitumine märkimisväärselt muutunud. "Enamik SEB Viljandi kliente eelistab kasutada internetipanka ja veebipõhiseid lahendusi, mis on saadaval ööpäev läbi ning võimaldavad teha kõik olulisemad pangatoimingud kiirelt ja mugavalt," lausus Lass.