Nukuteater jäi lahkhelide tõttu pooltest näitlejatest ilma

Tints rõhutas, et tegu on keerulise, delikaatse ja mitmetahulise olukorraga. Tema hinnangul ei saa kindlasti rahul olla sellega, et oktoobris nukuteater etendusi ise esitada ei suutnud ning ka novembris on seal vaid seitse etendust. Lisaks rõhutas ta, et linnavalitsus ei saa mitte kedagi koostööle sundida ning tuleb arvesse võtta Altmar Loorise väga suurt teatrijuhtimise kogemust. "Linn ei sekku asutuse tegevusse tööks vajaliku personali valimisse, vaid suunab seda läbi kinnitatava struktuuri ja eelarve," rääkis ta. "Meeskonna moodustamine ja toimimas hoidmine on asutuse juhi ülesanne."

Teisest küljest rõhutas ta aga, et paljud muudatused, mille kohusetäitja Evelin Lagle-Nõmm nukuteatris ellu viis ning mis on ehk teatrijuhti pahandanud, olid otsesed töökäsu täitmised teatri pidajalt ehk linnalt. Kõik linna allasutused on kevadest alates näinud vaeva selle nimel, et kulud kokku tõmmata ning tulusid suurendada. Valutult pole see protsess peaaegu kusagil läinud ning nii on ka nukuteater pidanud näiteks pileti hinda tõstma.

Olukorra muudab veel keerulisemaks see, et linnavalitsus on alustanud linnaeelarve kontrolli alla saamise protsessi ning praegu vaadatakse väga hoolega, mida võtta, mida jätta. "See, et nukuteatri pidamine ei ole omavalitsuse ülesanne, on kevadest saadik jutuks olnud," nentis abilinnapea.



Nukuteatri püsimine eeldab, et see teeb linnalt saadud raha eest väga head tööd. "Kui osa näitlejate lahkumise tõttu kannatab etenduste andmise võimekus ja seetõttu väheneb tulu, siis kindlasti on see probleem. Kui aga töötajaskond on komplekteeritud, etendusi antakse ja külastatavus on hea, siis asutus toimib," lausus Tints.

Linn toetab Lossi tänaval tegutsevat teatrit seejuures üsna suurte summadega, tänavuses eelarves on teatri ülalpidamiseks planeeritud 101 271 eurot maksumaksja raha. Tõenäoliselt tuleb summa siiski veidi väiksem, näiteks 2023. aastal oli eelarvesse planeeritud teatri toetamiseks 92 460 eurot, tegelikuks kulumahuks kujunes 72 595 eurot.

Viljandi nukuteater on Eestis ainus oma ruumidega nukuteater, mis keskendub vaid nukuetendustele. Selle algust arvatakse 1955. aastast, kui Alice Mägi asutas kultuurimaja nukunäiteringi. 1965. aastal sai teatrist rahvateater ja 1994. aastast on see Viljandi linnavalitsuse alluvuses. Altmar Looris juhib nukuteatrit 1977. aastast.