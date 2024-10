ONKOLOOG Kersti Kallak Hingeline kriis on kõige suurem vahetult pärast vähidiagnoosi saamist

Rinnavähki diagnoositakse aasta-aastalt üha sagedamini ja see on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja. Positiivse külje pealt annab välja tuua selle, et aina sagedamini avastatakse haigus esimeses staadiumis, mil terveks saamise tõenäosus on 98-99 protsenti.