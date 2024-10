JUHTKIRI Ärevus tuleviku ees

Ettevõtjat, kes igakuiseid eelarveridu kokku võttes näeb, et kasum kipub olematuks kahanema, ei lohuta jutt sellest, et mingid talle vaat et arusaamatud majandusnäitajad on paranemas ja ehk juba kahe-kolme aasta pärast on elu parem. Ehk. Inimene, kes on hakanud toidupoes endale allahinnatud asjade letist kaupu otsima, ei leia erilist lohutust sellest, kui kuuleb raadiost mõne ökonomisti juttu, et majandusel pole häda midagi, sest hapuks läinud eluaseme- ja väikelaenude hulk ei ole suurenenud. Inimest, kes Soomes või Saksamaal avastab, et Eestist märksa parema palgatasemega riigis on toiduained sama kallid või odavamadki, paneb see kukalt kratsima.