Karl Roosna on Viljandi HC-s tagasi. Peatreener: temasuguse ampluaaga mängijat tahaks igaüks oma klubisse

"Temasuguse ampluaaga mängijat tahaks igaüks oma klubisse," märkis Viljandi HC peatreener Marko Koks. "Ma pole kunagi öelnud ja vaevalt ka ütlen ei, kui keegi meile tagasi tahab tulla. See on puhas rõõm, et nad tagasi tulevad ega ole meid ära unustanud. Selline väike asi justkui, aga südame alt teeb soojaks."

Karl Roosna lausus, et väga hea on taas kodus olla. Nagu ta nentis, on kaheksa aastat küll pikk aeg eemal olla, ometi saab ta öelda, et naaseb oma tuttavasse keskkonda. "Palju on muutunud, aga samas on palju neid nägusid, kellega ma olen koos mänginud – osa on ju ka ära käinud ja siis tagasi tulnud. Selles mõttes väga suuri üllatusi ei olnud. Ja kõik need aastad olen oma tegemiste kõrvalt ikkagi Viljandi omadega kursis olnud: mänge vaadanud ja kodus olles vahel nendega koos trenni teinud."