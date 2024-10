Viljandimaa üritused esmaspäeval, 4. novembril

Centrumi kinos linastub teiste filmide hulgas «Pärast. Fännide eri». Film näitab, kuidas sündis see fantastiliselt populaarne raamat, mida on internetis lugenud üle 690 miljoni, ja raamatu järgi loodud film, mille viimased osad on tõusnud kõige vaadatumate menufilmide tippu.

Foto: Kaader filmist