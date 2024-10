Protest sikutas lõunatunni paar tundi varasemaks

"Sellisel kellaajal on meil rahvast tavaliselt väga palju ja osa tuleb isegi teisele korrusele saata," rääkis Raudnaela kõrtsi juhataja kohusetäitja Siret Niinelo. "Me vähemalt loodame, et seda aktsiooni nüüd märgatakse seal, kus vaja. Neid võiks isegi rohkem olla."