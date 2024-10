Tüdrukute loovtööna valmib võistlustandrile nulleelarvega robot

Viljandi Kesklinna kooli tehnoloogiaringi juhendaja Mait Sinimaa sai kampa kaks kaheksanda klassi tüdrukut Laura Sinimaa (keskel) ja Emily Rotari ning koos ehitasid nad masina, mis läheb reedel Robolahingusse. Ühtlasi on see tüdrukute loovtöö.

Põhja-Euroopa suurima robotite mõõduvõtu Robolahingu muudab tänavu eriliseks see, et kavas on ka kooliõpilaste võistlus, ning sellele on peaaegu 200 õpilase seas end kirja pannud ka mitme Viljandimaa kooli esindajad, kaks neist Kesklinna kooli tüdrukud.