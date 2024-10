Päästeamet otsib Põhja-Sakala vallas komandohoonele rendipinda

"Tahtsin volikogu istungil kutsuda üles kohalikke ettevõtjaid tingimustega tutvuma ja kaaluma, kas äkki tasuks oma kinnisvara pakkuda või hoopis ehitada uus sobilik hoone rendipinnaks. Aga eks see kõik sõltu rendipäringus toodavatest tingimustest," rääkis Tölp Sakalale. "On üsna selge, et Suure-Jaani tööstusalalt mõni krunt tagasi tuleb ja rendilepingu alguseks jõuaks sinna sobiva hoone rajada, kui see majanduslikult ära tasuks."