Vanemuise sümfooniaorkester esineb pühapäeval Viljandis

Salapärast ja müütidest ümbritsetud reekviemiga kõrvuti kõlab kontserdil Mozarti viimasel eluaastal loodud motett "Ave verum corpus", mille helilooja kirjutas oma sõbrale, koormeister Anton Stollile.

Hingedepäeva kontserdil astub ühena solistidest üles Karmen Puis, kellele on see juba viies kord Mozarti reekviemi laulda. Puisi sõnul ei ole see kaunis ja äärmiselt tuntud muusika kohati üldse nagu reekviem, vaid kõlab vahepeal sama võimsalt kui rokkmuusika.

Rasmus Kull, kes samuti kontserdil soleerib, esitas Mozarti reekviemi täispikkuses esimest korda möödunud kevadel koos dirigent Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga.

Mozarti muusika kohta jagub nii Kullil kui Puisil külluses kiidusõnu. "Mozarti laulmine on laulja jaoks väga tervistav," tõdeb Karmen Puis. "Olen tihti tabanud end mõttelt, et kas ma lavale jõuan või ei jõua, aga juba proovisaalis teeb see mind nii õnnelikuks. Kui ma laulan Mozartit, siis mu hing rõõmustab alati."

Rasmus Kulli sõnul on reekviem Mozarti üks ilusamaid teoseid. "Reekviemi muusika on tugevalt läbi tunnetatud ja näib talle endale palju tähtsam," võrdleb Kull legendaarset suurvormi Mozarti kirest ja kergusest pakatava ooperiloominguga. "Ma oleksin tahtnud Mozartit tunda, et veel paremini aru saada, kuidas tema muusikat mängida."

Hingedepäeva kontsert jõuab publiku ette neljal korral. 31. oktoobril ja 1. novembril kõlab Mozarti vokaalmuusika Pirjo Jonase, Karmen Puisi, Hisatoshi Nezu ja Simo Breede esituses Rakvere Teatris ja Vändra Lüdigi saalis. 2. ja 3. novembri kontsertidel Tartu Pauluse kirikus ja Viljandi baptisti kirikus soleerivad Pirjo Jonase ja Karmen Puisi kõrval Rasmus Kull ja Kristjan Häggblom.

Kontserti juhatab dirigent Risto Joost, koos solistidega astuvad üles Vanemuise sümfooniaorkester ja ooperikoor. Viljandi kontserdil, mis algab pühapäeval kell 17, teevad kooris kaasa ka Heino Elleri muusikakooli õpilased.