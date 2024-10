Viljandi vallamaja uksed avanevad peo ja ilutulestikuga

Maja avapidu, mis ühtaegu on ka valla 11. aastapäeva tähistamine, ei tähenda vallale aga suurt kulu. Et vallaametnikud on võtnud kogu korraldamise ja toiduvalmistamise enda kanda, läheb pidu vallale maksma umbes 2000 eurot. Maja ehitus koos sisustusega maksis üle kolme miljoni euro ja on Viljandi valla selle aasta suurim ehitus.

Viljandi vallavalitsus ootab kõiki huvilisi 5. novembril uhiuue vallamajaga Viiratsisse tutvuma. Kunagi sovhoosikontoriks ehitatud hoone renoveeriti vallamajaks aastaga ning nüüd on vallas võimalik kõik ametnikud ühe katuse alla koondada. Varem olid ametnikud Viljandis kolmes erinevas majas ning ikkagi pidi mõni neist lausa koridoris töötama.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul on lõpuks ametnikud kõik kaua oodatud ühe katuse all. "Eks ta õige ole, et vallamaja peab ikka oma vallas asuma, mitte teise omavalitsuse pinnal, nagu meie seni olime Viljandi linnas," selgitas ta pressiteate vahendusel. "Oleme värskelt kolinud ja eks mõni asi vaja veel paikaloksumist ja harjumist, kuid päev-päevalt on ikka vähem neid ametnikke, kes hommikul linnas vana vallamaja ust lõgistavad."

Teisipäeval kell 14 avatakse uus vallamaja lühikeste tervitus- ja tänukõnedega ning siis on see avatud kõigile huvilistele. Vallamajas saab maitsta ametnike endi tehtud toidupoolist, kuulata elavat muusikat ning osaleda giidituuridel. "Loomulikult on rahva päralt ka kõik vallamaja töötajad – võib vabalt juurde astuda ja pärida, millega inimene tegeleb või ei tegele," selgitas kommunikatsioonijuht Rain Porss.

Õhtu lõpetab korraldajate teatel võimas ilutulestik ja Viljandi valla hollywoodilikul sildil Viiratsi mäel süttivad tähed. "Varem polnud meil elektriliitumist. Nüüd on see olemas ja saame tähed valgustada," selgitas Porss.



Osaühingu Arnika korraldatav ilutulestik algab kell 18 ning selleks ajaks soovitavad korraldajad Viiratsis lemmikloomad tuppa varjule viia. "Kes aga ilutulestikku ei karda, neil tasub ligi astuda, sest meil saab lõbus olema," lubas kommunikatsioonijuht.

Vallavanem Alar Karu avaldas lootust, et vallarahvas ja inimesed kaugemaltki tulevad teisipäeval Viljandi valla sünnipäeva tähistama ja vallamajaga tutvuma.