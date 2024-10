Ugala vestlusõhtute sari algab Briti kirjaniku Ben Lewisega

Ben Lewis on auhinnatud teatrikompanii Inspector Sands asutajaliige ning Ühendkuningriigis ja mujal maailmas hulganisti ringreise teinud tööde kaaslooja. Praegu teeb ta koostööd produktsioonifirmadega Two Brothers Pictures ja Eleven ning kirjutas pilootosa USA produktsioonikompaniidele Red Hour ja eOne. Tema BBC Radiole kirjutatud kuuldemäng-põnevussari "Süsteem" ("The System") jõudis kiiresti kiitvate arvustusteni ning võitis Prix Europa parima seriaali ja BBC parima audiodraama auhinna. Praegu on tal koostöös BBC-ga väljatöötamisel sama sarja televersioon.