JUHTKIRI Tervist tuleb hoida

Juhtide mure on ka täiesti mõistetav. Samas ei tohi nad bussis ja sõitjateveo korraldamisel omavolitseda. Loodetavasti istuvad ühistranspordikeskus, bussifirmad ja bussijuhid mingil ajal ühise laua taha ning võtavad tervishoiuküsimuse ette, sest tundub, et see on nende vahel õhku rippuma jäänud. Asi pole ju ainult koroonas, vaid ka kõigis teistes haigustes, mis sügisel iseäranis levima hakkavad ja eriti vanemapoolseid inimesi ohustavad.

Mõnevõrra nukker on tunnistada, et Sakalagi on oma juhtkirjades ennustamisega mööda pannud. Koroonaviirus ja pandeemiaaegne elukorraldus ei muutnud maailma sugugi jäädavalt. Ainsana tasub ehk esile tuua, et kodukontor ja paindlik töökorraldus ei osutunud mitte üksnes jätkusuutlikuks, vaid ka töötajatele meeldivaks lahenduseks. Välja töötati süsteemid, mis niisugust töökorraldust toetavad, ning koroonaeelse ajaga võrreldes kasutatakse seda tõesti rohkem. Samas on mõnigi ettevõte asunud nii Eestis kui mujal maailmas nõudma, et töötajad kontorisse naaseks. Eks seda näita aeg, kas kodukontorivõimalus töökuulutuses on tööjõuturul ülekaalukas eelis või mitte.