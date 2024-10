ARGO LUUDE Laske prügiautol prügi vedada

Prügivedu on kuum teema, sest nii nagu me kõik teame, kuidas riiki valitseda, nii arvame, et teame ka, kuidas prügi vedada. Sest no mis seal siis ikka nii keerulist saab olla. Prügikast on täis – tuleb auto, teeb selle tühjaks. Kõik arusaadav.