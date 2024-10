VIDEO Mataperas tikuvad hundid külaelanike koduõuele. "Kas peab kogu aeg kurikas peos olema?"

Nagu ütles üks külaelanik Janno Martin kolmapäeval, on tema hunte näinud mitu korda. "Ükspäev käisid, siis oli üks päev vahet ja eile olid nad jälle kohal. Kahekesi liiguvad, tulevad ikka ja jälle tagasi. Nüüd olid nad ka mu naabrimehe maja taga – see on siit kuskil 20-30 meetrit. Ja siis olid nad kohe aias sees põhimõtteliselt."

Et hundid on kippunud elumajade lähedale, on külaelanikel hirm koduloomade ja väikeste laste pärast. "Meil on ka koer, keda tuleb nüüd rohkem toas hoida, et teda nahka ei pandaks. Ja samas lapsi ka ikka välja lasta ei taha enam," kõneles Martin.