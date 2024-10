TÄPSUSTUS Prügivedajalt 90-eurose lisaarve saamiseks tuleks liiga palju pingutada

Aiavärava võtme haldamise tasu on kuupõhine, aga tabalukuga suletud konteineri puhul tuleb lisatasu maksta vaid ühe korra. Nimelt müüakse inimesele selline tabalukk, mis on kõigil konteineritel sama ja millele sobiv võti on prügivedaja käes. 36,60 euro suurust tabaluku arvet ei saa maksta seega igakuiselt, vaid ühe korra.