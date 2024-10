Hulk majutus- ja toitlustusasutusi protestib maksutõusu vastu kümneminutilise seisakuga

"Meie oleme selle majandusliku olukorra valguses juba pidanud oma lahtiolekuaega vähendama," märkis Park Hotell Viljandi tegevjuht Karl Tamm, kes oma tiimiga protestiaktsioonist osa võtab. Hotelli juures tegutsev Ormissoni restoran jäi märtsis klientide nappuse tõttu õhtuti suletuks ja koondas töötajaid. Hommikusööki pakutakse seal endiselt nii hotelli külalistele kui väljast tulijatele, kuid novembrist on restoran muul ajal avatud ainul reedeti ja laupäeviti ning broneeritud eriüritusteks. Et lõunapakkumisi ei saa seal juba pikemat aega, on tegevjuhi sõnul aktsioonist osavõtt neljapäeval kella 12.30–12.40 pigem teistega solidaarsuse näitamiseks, sest kliente sel ajal ei pruugi olla.