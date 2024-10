COVID-19 haigestumine eakate seas kasvab

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on kõigile riskirühma kuuluvatele inimestele tasuta ja see on lihtsaim viis kaitsta end raske haigestumise eest.

