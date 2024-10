Viljandi vallavolikogu pääseb esimest korda uude töösaali

Vallavanem Alar Karu on varem öelnud, et kuigi uus maja valmis loodetust varem, siis suur osa uuest mööblist jäi tarneraskuste tõttu mõnevõrra toppama. Et suurem osa tööks vajalikest laudadest ja toolidest võeti kaasa vanast vallamajast Viljandi kesklinnas, kolis enamik ametnikest uude majja juba suve lõpul.