Viga süsteemi seadistamises suurendas avalikkuse silmis lasteaiavõlgnike hulka üle kuue korra

Oktoobri alguses kirjutas Sakala raekojast saadud infole tuginedes, et Viljandis on 859 lasteaiakohta, aga kümne aastaga on võlglasi kogunenud lausa 938. Samas näitasid teiste Viljandi valdade ja Tartu linna andmed, et keskmiselt on võlglasi 10–20 protsenti lasteaiakohtade üldarvust.