JUHTKIRI Tööohutus ennekõike

Kindlasti on see ettevõtjale katsumus, mis on tarvis ületada, aga kui lõpuks see ihaldatud "Kõik korras" tempel ettevõttele külge on saadud, võidab sellest eelkõige ettevõte ise. Niisama linnukese pärast neid asju ju ei kontrollita ning eriti just kutsehaigusi silmas pidades tasub kindlasti hoolitseda selle eest, et töötajad kasutaksid õigeid töövõtteid ja töökeskkond haigestumist ei soodustaks. Õnnetuses või pikalt väldanud väära toimimise käigus krooniliselt haigestunud vilunud töötaja ajutine töövõimetus või töölt lahkumine ei ole ettevõttele midagi toredat ega ka majanduslikult kasulikku.