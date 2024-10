Uue näoga Viljandi Metalli naiskond alustas meistriliiga hooaega võidukalt

Liigahooaja avamängu pidas Viljandi Metall kodusaalis ja nagu ütles peatreener Margit Keerutaja-Must, on olnud naiskonnast minejaid, aga on ka naasnuid ja pealekasvu. "Meil on tulnud mõned noored peale. Lisaks tuli Laureen (Laureen Reier – toimetus) tagasi ning Maren ja Sonja (Maren Mõrd ja Sonja Siimson – toimetus) on meil nüüd juures," tõi peatreener välja.