Viljandi jõulupuu tuleb Loime külast

Linnavalitsuse haldusameti haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas ütles, et puu on pigem lühike ehk kasvu on sel tosina meetri jagu, aga see-eest on see kena.



«Sel sügisel pakuti Viljandi linnavalitsusele kaht konkreetset jõulupuud ja lisaks kutsuti meid kohta, kus kuuski kasvab rohkem, aga need olid veel liiga väikesed. Arvan, et nende aeg jõuab kätte kõige varem viie aasta pärast,» kõneles ta. «Varasemast oli meil samuti mõni kuusk varuks, nii et ilma poleks me jäänud ka siis, kui Loime külast poleks jõulupuud pakutud.»



Alas märkis, et jõulupuu eest maksab linn omanikule 600 eurot ning osaühingule VilLift puu toomise eest 4636 eurot ning äraviimise tarvis 976 eurot. See on nimetatud ettevõttel kolmas aasta Viljandi jõulupuu langetamise ja sõidutamise eest hoolitseda, sest aastakümneid sama tööd teinud Eesti Keskkonnateenused oli sellest loobunud.



Viljandi tänavuse jõulupuu omanik ei soovinud oma nimega lehes rääkida, kuid pere andis teada, et kuusk oli kunagi ise hakanud maja lähedal kasvama. Nüüd oli tekkinud kartus, et hoonest vaid viie meetri kaugusel seisev kuusk võib tugeva tuulega sinna vastu kukkuda. Nii otsustaski omanik kuuske linnale pakkuda, mis siis et väike kahjutunne jääb siiski hinne.



Age Alas lisas, et kuusk tuuakse Viljandi Vabaduse platsile ilmselt nädala jagu enne esimest adventi. Tõenäoliselt võetakse töö ette nädala lõpus ehk 23. või 24. novembril, mil liiklus hõredam kui äripäeval. Jõulupuu seisab Viljandis vähemalt jaanuari lõpuni, täpset äraviimise kuupäeva pole linn veel kindlaks määranud.