Kui eelmine aasta oli Viljandi äärelinnas tööstusroboteid tootvale Effetile vaikne, siis tänavu on ettevõte uue hoo sisse saanud ning nüüdseks on seal valminud juba seitsmes pallitseerimisrobot. See läheb tarbekeemia tootjale Mayerile, kellele on neid aasta jooksul tehtud kokku kuus.