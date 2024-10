Keelpilliorkester esineb hingedeajal Mõisakülas

"Mõlemad on väikestest Eesti kohtadest pärit, suuresti end ise seesmisest muusikahuvist üles töötanud, jõudnud keisririigi suurlinna Peterburi, kus elasid majanduslikus vaesuses, kuid vaimses rikkuses, proovides metropolilt võtta kõik, et eesti lapsekingades kultuuri ehitama tulla," kirjeldab dirigent Kreegi ja Süda elukäiku.

Puuri sõnul on nende muusika kujunemine käsikäes sõpruse arenemise ja elu muutumisega sel kontserdil kindlasti huvitav jälgimine. "Kahe hinge ja muusiku taaskohtumine ühel õhtul," sõnab Puur. "Lisaks sellele, et see muusika on lihtsalt väga-väga ilus ja meisterlik."