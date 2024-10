JUHTKIRI Valvsate mulkide esimene töövõit

Juhtumisse annab mitmeti suhtuda. Ühest küljest on selge, et see on Valvsate Mulkide esimene suurem töövõit ning tublid mehed ja naised neis vabatahtlikes patrullautodes väärivad üksnes kiitust. Töö kiire ja korralik, nagu öeldakse.

Seejuures on kahe kütust pätsanud kodaniku kinninabimine märksa väiksem võit kui see, et üleriigilise meedia tähelepanu köitnud vahejuhtum suurendab Mulgi valla turvalisust ilmselt omajagu. Ehk mõtleb mõnigi varas nüüd: "Ei, sinna Mulgi valda küll ei hakka minema, seal on need hullud ju teedel vastas …" Lisaks on see ka märk, et loodud organisatsioonil on jumet ja ehk nüüd ka uusi liitujaid.