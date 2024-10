FARIŠTAMO ELLER Kes kütib? Keda? Kus? Miks ja millega? Ei tea

Kujutage ette, et kõnnite ilusal sügisõhtul metsas, näiteks mõne kaitseala sihtkaitsevööndis, ja ühtäkki avastate end koertega peetava jahi keskelt. Või lähete laupäeva hommikupoolikul seenele, aga selgub, et saaki seekord ei saa, sest sealsamas käib jaht. Või siis satute kodumetsas kütiliinile. Õnneks teete häält ning jahimehed tunnistavad teile hiljem, et ainult see päästiski teid mahalaskmisest.