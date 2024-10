Muuseum esitleb raamatut Viljandi kalmistutest

Raamat annab ülevaate Viljandi linna ja kihelkonna kalmistutest, mille seas kõige rikkalikuma ajalooga on Viljandi Vana kalmistu. Sinna püstitatud hauatähised leiavad käsitlemist peatükis "Kunst Viljandi Vanal kalmistul“. Kõige mahukama osa trükisest moodustavad aga Vanale kalmistule maetud silmapaistvate isikute elulood.

Teose koostamist ja avaldamist korraldas Viljandi muuseum. Raamatu koostas Janis Tobreluts, kaasautorid on Reet Pius, Jaak Pihlak, Heiki Raudla ja Maret Tomson. Raamatut ilmestavad Jaan Männiku fotod. Koostajad avaldavad erilist tänu Viljandi kalmistute haldurile Kalle Pullmannile, kes on hoolt kandnud Viljandi surnuaedade heakorra eest. Tema töö sugupuu-uurijana on aidanud kaasa paljude nimekate lahkunute viimse puhkepaiga leidmisele ja korrastamisele. (Sakala)