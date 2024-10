PLAADIARVUSTUS Ehe Eesti asi

Plaati tehti kolm aastat. Kiiret polnud, igale asjale oli oma aeg. Umbes nagu slow food, mis podiseb vaikselt potis ja võtab kõik maitsed endasse. Žanriliselt on seda muusikat keeruline liigitada ja see on ainult hea. Muidugi on raske öelda, mida keegi eeldab, aga Kulno Malva akordion ei kõla kindlasti nii, nagu võiks arvata, ja Leana.Islandi vokaal on ka midagi sellist, mida iga päev ei kuule.