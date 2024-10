Karksi-Nuia peatänaval askeldavad töömehed

Töötsoonis on üks sõidusuund suletud ning ringristmikul korraldavad liiklust reguleerijad. Muus osas liiklus on reguleeritud eesõigusmärkidega.

Töömaa on umbes 1,2 kilomeetrit pikk ning töid teeb aktsiaselts Tariston.

Hilissügisel on Viljandimaal käsil veel kaks teeremonti, üks neist on Viljandi linnast paari kilomeetri kaugusel, linna ümbritseval Karksi-Nuia ja Imavere maanteel raudtee viaduktil. Seal parandatakse teel olevaid vuuke ning liiklus on korraldatud fooridega.