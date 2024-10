Kelmid püüavad ohvreid pensionijutuga

Kõnes väidetakse, et on tekkinud probleem pensioni arvestamisega, ning palutakse inimesel ennast tuvastada Smart-ID või Mobiil-ID kaudu.

Sotsiaalkindlustusameti kliendisuhete osakonna juhataja Mare Sillaotsa sõnul on läbiv joon väidetav mure pensionistaaži arvutamisega. "Petturid esinevad sotsiaalkindlustusameti või pensioniameti töötajatena, paludes inimestel ilmuda asjaolude selgitamiseks meie ametisse ning kinnitada oma kohaletulek Smart-ID või Mobiil-ID kaudu," rääkis Sillaots ja lisas, et see on pettus.