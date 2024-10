Mesinikud võitlevad raskustest hoolimata vapralt edasi

"Mee hind on enam-vähem sama, mis oli krooni aja lõpus, aga sisendite hinnad on mitu korda tõusnud," sõnas Mõisakülas Mulgi-Mõisa Mee kaubamärgi all linnumagusat tootev Jorma Õigus, kellel on 109 mesilasperet. "Peab hakkama saama, aga tegevusi tuleb koomale tõmmata."

Et Õigus elab piiriäärsel alal, käivad mesilased nektarit kogumas ka Lätis. "Siin on põhiliselt söötis maad, nektarit saavad nad metsast ja heinamaadelt. Julgen kõigile öelda, et see on puhas ja tervislik mesi," rääkis Õigus. Oma mett müüb ta põhiliselt kodust ja kilohind on 7 eurot.