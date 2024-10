Mulgi vald jätkab jõulude ootel aastatepikkuse kombega

Mulgi Vallahalduse juhataja Peeter Mõttus ütles reede hommikul, et alles eelmisel päeval avaldatud kuulutuse peale on juba tulnud kaks pakkumist.

Vallasekretär Milja Janson, kes on sel ametikohal töötanud 2007. aastast, meenutas, et tema teada oli juba siis elanikel kombeks vallale jõuludeks kuusepuu kinkida. Ta nentis, et nii on tegu aastatepikkuse traditsiooniga.